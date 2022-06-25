Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı - Haberler

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Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Abdülkerim Bardakcı transferinde devreye giren Galatasaray, futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Deneyimli savunmacı sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile resmen sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin kapısından dönen deneyimli futbolcu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden Konyaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcu Ahmet Çalık'ı anan Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık'ı 10 yıldır tanıyordum, öz kardeşim gibiydi. Konya'da da güzel günlerimiz geçti. Burada Ahmet Çalık'ın çok özel anları vardı. Ben de buraya hem onun adına hem de kendi adıma bu anıları devam ettirmeye geldim." dedi.

Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat ve muhteşem bir ambiyans var. Burada oynamaktan dolayı her zaman keyif alıyordum. Deplasman takımı olarak geldiğim halde bile. Sabırsızlıkla o günleri bekliyorum.

Fenerbahçe'nin kapısında dönüp, Galatasaray'a imza attı! Abdülkerim'den transfer itirafı

Herkes Okan hocanın ne kadar iyi biri olduğunu söylüyor. Ben de merak ediyordum. Okan Hoca ile oynamayı. O da burada nasip oldu. Galatasaray'daki hedefim ilk önce oynamak sonra da kaptanlığa kadar gitmek istiyorum. Her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım."

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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