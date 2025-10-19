Haberler

Fenerbahçe'nin Kadro Değişiklikleri ve Fatih Karagümrük Karşısında Eksikler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'le oynadığı maçta teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor maçına göre 4 kadro değişikliği gerçekleştirdi. 6 futbolcusundan yararlanamayan Fenerbahçe'de, İrfan Can Eğribayat 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor maçında ilk 11'de oynattığı Milan Skriniar'ı cezası nedeniyle değerlendiremedi.

Genç teknik adam, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.

Tedesco, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fatih Karagümrük karşısında kalede Tarık Çetin'i oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ve İsmail Yüksek görev alırken, kenarlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Forvet arkasında Marco Asensio yer alırken, santrfor pozisyonunda Anderson Talisca forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

İrfan Can Eğribayat 2 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.

Levent Mercan ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.

Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Talisca en uçta

Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.

Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.

Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.

Çağlar kaptan olarak sahaya çıktı

Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı.

Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.

Bartuğ 2 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.

Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.

Tribünlerden Şansalan'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.