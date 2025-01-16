Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Manchester City'nin transfer edeceği Abdukodir Khusanov (20), kulübüne eşine zor rastlanan bir kar bırakacak. Özbek stoperi 1,5 yıl önce 100 bin euro'ya kadrosuna katan Fransız ekibi Lens, genç futbolcunda 50 milyon euro kazanacak.

Kariyerine Fransız ekibi Lens'te devam eden Özbek stoper Abdukodir Khusanov, Manchester City yolunda.

Bonservisini kısa sürede 500'e katlayan Khusanov, Premier Lig'de oynayacak ilk Özbek olacak.

Henüz 1,5 sezon önce Belarus 2. Ligi ekibi Energetik'ten Lens'e transfer olan 20 yaşındaki stoper, Fransa kariyerinde 31 maça çıktı.

Yaptığı hızlı yükselişle dikkat çeken Khusanov, Özbekistan Milli Takımı'nda da 18 kez oynadı. Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.