Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel hemen paylaşım yaptı: Karar yanlış
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Fenerbahçe, 5. dakikada İstanbulspor karşısında Szalai ile golü buldu ancak geçerli sayılmadı. Macar futbolcu karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, gol iptalinin yanlış bir karar olduğunu ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında Fenerbahçe, Szalai ile öne geçti ancak gol geçersiz sayıldı.
FAUL TESPİT EDİLDİ
Vuruş öncesi Joao Pedro'nun kaleciye müdahalede bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Macar futbolcu hakemin bu kararı sonrası oldukça şaşırdı
"GOL İPTALİ YANLIŞ"
Hakem yorumcusu Deniz Ateş Bitnel, "Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Joao Pedro'nun faul gerektirecek bir müdahalesi yok. Gol iptali yanlış" şeklinde bir paylaşımda bulundu.