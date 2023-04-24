Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel hemen paylaşım yaptı: Karar yanlış

Fenerbahçe, 5. dakikada İstanbulspor karşısında Szalai ile golü buldu ancak geçerli sayılmadı. Macar futbolcu karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, gol iptalinin yanlış bir karar olduğunu ifade etti.