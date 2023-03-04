Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia takımda kalacak mı? Maç sonu mesajı çok net verdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarının alınmadığı deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

GOLCÜ YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Valencia, anlamı büyük gecede gol sevinci yaşadı. Ekvadorlu forvet ligdeki gol sayısını 23'e yükseltti, taht yarışında farkı iyice açtı.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN"

Maça alınmayan taraftara galibiyeti hediye eden Valencia, "3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Umarım ben gol atmaya devam ederim ve röportaj yapmaya devam ederiz. Taraftarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Biliyorum yanımızda olmayı çok istiyorlardı" dedi.

"UMARIM KALIRIM"

Yeni sözleşme sorusunda topu yönetime atan Valencia, "Umarım Fenerbahçe'de kalırım. Bu kulübü ve buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak istiyorum. Anlaşma sağlamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" sözlerini sarf etti.