Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia takımda kalacak mı? Maç sonu mesajı çok net verdi
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Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Kayserispor maçının ardından sözleşme sorularına yanıt verdi. Takımda kalmak istediğini ifade eden Ekvadorlu yıldız, topu yönetime attı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarının alınmadığı deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Valencia, anlamı büyük gecede gol sevinci yaşadı. Ekvadorlu forvet ligdeki gol sayısını 23'e yükseltti, taht yarışında farkı iyice açtı.
Maça alınmayan taraftara galibiyeti hediye eden Valencia, "3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Umarım ben gol atmaya devam ederim ve röportaj yapmaya devam ederiz. Taraftarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Biliyorum yanımızda olmayı çok istiyorlardı" dedi.
Yeni sözleşme sorusunda topu yönetime atan Valencia, "Umarım Fenerbahçe'de kalırım. Bu kulübü ve buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak istiyorum. Anlaşma sağlamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" sözlerini sarf etti.