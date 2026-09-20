Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Oppong, Eyüpspor maçında ilk kez forma giydi

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Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşırken yeni transferi Kojo Peprah Oppong da ilk kez forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Oppong, 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine dahil oldu.

Ganalı stoper yaptığı başarılı müdahaleler sonrası tribünlerden alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı