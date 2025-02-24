Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu

Bütün Türkiye ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın 12. dakikasında bulduğu gol iptal eldildi.

SZYMANSKI MUSLERA'YA FAUL YAPTI

Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS