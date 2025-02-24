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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu

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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında Oğuz Aydın'ın golüyle 12. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gol, pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bütün Türkiye ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın 12. dakikasında bulduğu gol iptal eldildi.

SZYMANSKI MUSLERA'YA FAUL YAPTI

Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.

İşte o anlar;

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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