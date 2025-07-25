Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.

İLK MAÇ 6 AĞUSTOS'TA

UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.