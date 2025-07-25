Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.
İLK MAÇ 6 AĞUSTOS'TA
UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.
RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA
Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.