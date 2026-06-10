Fenerbahçe'de Köksal Özbek için cenaze töreni düzenlendi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki ayrı dönemde Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Köksal Özbek için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlendi. Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım törende duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1990-1992 ile 1998-2000 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Derviş Köksal Özbek hayatını kaybetti. Özbek için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde tören düzenlendi. Törene; geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede sarı-lacivertli kulübe yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, mevcut yönetim kurulu ve yeni seçilen yönetim kurulu, Özbek'in çalışma arkadaşları ve Özbek'in ailesi katıldı.

Şekip Mosturoğlu: "Hizmetleri kulüp tarihimizin hafızalarında yaşayacak"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Köksal ağabeyimizi bugün ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Üzgünüz, kaybımız çok büyük. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş, onu yakından tanıyan bir kişiyim. TFF'de hukuk müşaviri iken Köksal ağabey de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde genel sekreterdi. Konulara hakimiyeti, konuşma zarafeti, şıklığı, beyfendiliği ile fark oluştururdu. Köksal ağabeyin inanılmaz bir hafızası, vizyon sahibi kişiliği vardı. Divan toplantılarında yaptığı uzun ve bir o kadar akıcı konuşmaları camiaya yön veren düşünceleri halen aklımızda. Onun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan aşkı ve hizmetleri kulüp tarihimizin sayfalarında, hafızalarında her zaman yaşamaya devam edecektir. Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza baş sağlığı dilerim."

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin altında onun da imzası vardı"

Törende konuşmak için kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise duygusal anlar yaşadı. Köksal Özbek'in kulüp için önemli hizmetleri olduğuna değinen Yıldırım, "Uzun yıllar beraber hizmet ettik. Benim çok iyi dostumdu. 1990 yılında rahmetli Metin Aşık'ın yönetiminde beraber olduk. Sonra ben başkan olunca yanımda hep yer aldı. Onunla beraber mücadele ettik. Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin, her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili kardeşim, dostumdu. Yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı dilerim. İnşallah cennette hep beraber buluşuruz. Bu camia seni unutmayacak" diye konuştu.

Orhan Demirel: "Hiçbir Fenerbahçeli onu unutmayacak"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ise, "Köksal ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Köksal ağabey Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet etmiş büyük emekler vermiş. Çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Hiçbir Fenerbahçeli onu unutmayacak. Başta ailesine, yakın dostlarına, Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra Özbek'in naaşı cenaze aracına konuldu.

Köksal Özbek, Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı