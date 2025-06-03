Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar
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Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, Türkiye'deki futbol deneyimini değerlendirdi ve Fenerbahçe hakkında olay ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin oyuncu politikasını eleştiren futbolcu, "Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi" dedi.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen Yassine Benzia, Türkiye'de oynadığı dönemler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BİR FELSEFESİ YOK"

Profesyonel futbol kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia, Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya yaptığı açıklamada,"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur" dedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızından taraftarı kızdıracak sözler: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

GOL ATAMAMIŞTI

Yassine Benzia Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018-19 döneminde forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.

Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Ahıra dönmüş yani onun için Bi tane çoban köpeği geziyor ortalar da

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

yürü lan sen ne oynadın onu da söyle

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