Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, efsane ismin yerini ezeli rakibinin eski kalecisi ile doldurabilir.

SEZON SONUNDA BERKE ÖZER'E TEKLİF YAPILACAK

Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tutan Galatasaray, bu Süper Lig'de Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldiven Berke Özer'e talip oldu. Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona erecek Berke'ye teklif yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ KORUMUŞTU

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'un Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta da kalesini korudu. 1485 dakikada sahada kalan Berke, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü. 24 yaşındaki file bekçisi, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Berke Özer'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.