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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin yerini doldurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'i gündemine aldı.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, efsane ismin yerini ezeli rakibinin eski kalecisi ile doldurabilir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

SEZON SONUNDA BERKE ÖZER'E TEKLİF YAPILACAK

Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tutan Galatasaray, bu Süper Lig'de Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldiven Berke Özer'e talip oldu. Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona erecek Berke'ye teklif yapacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ KORUMUŞTU

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'un Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta da kalesini korudu. 1485 dakikada sahada kalan Berke, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü. 24 yaşındaki file bekçisi, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Berke Özer'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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