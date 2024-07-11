Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk sportif direktörü olan Damien Comolli, Fransa'da süren "sahte menajer" soruşturması kapsamında tutuklandı.

TUTUKLANDI

Fransız takımı Toulouse'un başkanlığını yapan Damien Comolli'nin, iki sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. Geçtiğimiz yaz, eski Paris Saint-Germain menajeri Christophe'un bir başka oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. İddiaya göre Toulouse'un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPTI

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelen Comolli, 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi transfer etti.