Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı

Makedonya Ligi'nin 29'uncu haftasında Gostivar ile Rabotbicki karşı karşıya geldi. Maçın 67'nci dakikasında ev sahibi ekip, Lee Erwin ile öne geçti.

GOLDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Ardından Erwin, 76'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip 79'da Angelov ile skoru eşitlerken, 84'te Delay'ın golüyle öne geçti. Gostivarlı futbolcular bu golden sonra adeta çıldırdı.

"SAHADAN ÇEKİLİN" TALİMATI

Oyuncular, hakeme önce yoğun itirazda bulundu. Ardından ise Gostivar forması giyen Alper Potuk, takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı verdi. Böylece Gostivarlı oyuncular sahadan çekildi. Makedonya Futbol Federasyonu ise Gostivar kulübünün bu hareketinden sonra büyük bir ceza kesti.

FUTBOLDAN MENEDİLDİLER

Federasyon'un açıkladığı cezalara göre Alper Potuk, takım başkanı Enes Usta ve teknik direktör Blazho Panov, 2 yıl boyunca futboldan menedildi. Federasyon'un cezaları bununla da bitmedi. Kulübe 10 maç men, maçtan çekilme nedeniyle 2 bin 500 euro, saha olayları nedeniyle 5 bin euro ceza verildi. Ayrıca sahayı terk eden oyuncuların her birine 500 euro para cezası verildi. Öte yandan Rabotnicki kulübü, 3-0 hükmen galip ilan edildi.

SEZON RAKAMLARI

Men cezası alana kadar Gostivar ile bu sezon 24 maça çıkan ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlayan Alper Potuk'un, bundan sonraki süreçte ne yapacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.