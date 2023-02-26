Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ziya Şengül yaşamını yitirdi

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Cenaze töreni bilgileri kulübümüze ulaştığında ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kaptanlarından Ziya Şengül, bugün 79 yaşında yaşamını yitirdi. Efsane futbolcu 2 gün önce yoğun bakıma alınmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATARAY'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı; Takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni bilgileri Kulübümüze ulaştığında ayrıca paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ziya Şengül için Süper Lig kulüplerinden ilk mesaj, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'dan geldi. Açıklamada, "Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Ziya Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu. Sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşamış ve Fenerbahçe ile Milli Takım'da da kaptanlık yapmıştır. Birer kez U-18 Milli ve U-21 Milli oldu. A Milli formayı 21 kez giydi ve 17'sinde kaptanlık yaptı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı. 1975 yılında Fenerbahçe-Trabzon spor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Futbol sonrası ise spor programlarında futbol yorumculuğu yaptı.