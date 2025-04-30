Fenerbahçe'nin Derbi Deneyimi: İrfan Can ve Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a karşı oynadıkları 8'er maçla takımının en deneyimli isimleri olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertli futbolcular İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, derbilerde takımının en deneyimlileri olarak ön plana çıkıyor.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, sarı-lacivertlilerle bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş maçlarında görev aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir formasıyla 7, Gençlerbirliği'yle de 4 kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere toplam 38 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Bright Osayi-Samuel de Kartal'a karşı 8. derbisine çıkacak. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 20 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 34 karşılaşmada görev aldı.

İrfan ve Osayi'nin sahada olduğu derbilerde Fenerbahçe, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu iki futbolcu da ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbide 82. dakikada oyuna girdi. - İSTANBUL