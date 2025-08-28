11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor

İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Como 1907, transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Savunma hattına takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u gündemine aldı.

KİRALIK İSTİYORLAR

Di Marzio'nun haberine göre Como, deneyimli savunmacıyı kiralık formülle kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan ekibinin, Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgilendiği kaydedildi.

11 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'tan yeterince verim alamamıştı. 31 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli forma ile sadece 5 resmi maçta görev alabildi.