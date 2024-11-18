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Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı

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Fenerbahçe'nin Boca Juniors'tan kadrosuna katmak istediği Cristian Medina transferi Arjantin ekibinin sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu bir yanıt vermemesi üzerine durma noktasına geldi. Taraflar, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden görüşmeye de başlamadı. Öte yandan 22 yaşındaki orta sahanın 15 milyon euro olan serbest kalmak maddesi ocak ayının sonunda 20 milyon euro olacak.

Devre arası transfer dönemi için şimdiden kollarını sıvayan Fenerbahçe, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı renklerine katmak istiyor. 22 yaşındaki orta saha için Arjantin ekibine resmi teklif yapan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TRANSFER DURMA NOKTASINA GELDİ

Tutto Mercato Web'in haberine göre; Medina'nın kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi konusunda olumlu bir sonuca varılması beklenirken, transfer durma noktasına geldi.

BUNUN SEBEBİ BOCA JUNIORS'UN TAVRI

Boca Juniors, sarı-lacivertlilerin yaptığı 10+4 milyon euroluk son teklife yanıt vermek için 8 Kasım Cuma gününe kadar süreye sahipti. Ancak, olumlu bir yanıt verilmemesi nedeniyle müzakereler şu anda durmuş durumda. Ayrıca bazı maddeler üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle görüşmelerin iki taraf arasında henüz yeniden başlamadığı iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK

Oyuncunun sözleşmesindeki bir maddeye göre, 20 Ocak'ta (Arjantin transfer döneminin açılış tarihi) başlayıp sonraki 10 gün boyunca 15 milyon euro olan serbest kalma bedeli, bu sürenin ardından 20 milyon euroya çıkacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors ile 30 maça çıktı. 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 13 milyon euro olan Arjantinli yıldızın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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