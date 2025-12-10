Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın TSİ 23.00'de Norveç temsilcisi Brann'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için kamp kadrosu da açıklandı. Kırmızı kart cezalısı olan Jhon Duran, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kafilede yer almadı. Öte yandan ağrı hissettiği için riske edilmeyen Marco Asensio da Norveç'e götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 20 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri." - İSTANBUL