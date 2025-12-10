Haberler

Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile oynayacağı maç için 20 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Jhon Duran, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio kubar kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın TSİ 23.00'de Norveç temsilcisi Brann'ın konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için kamp kadrosu da açıklandı. Kırmızı kart cezalısı olan Jhon Duran, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kafilede yer almadı. Öte yandan ağrı hissettiği için riske edilmeyen Marco Asensio da Norveç'e götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 20 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title