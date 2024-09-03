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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Rade Krunic, Kızılyıldız'a transfer oldu

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Rade Krunic, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu. Krunic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Rade Krunic, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı kontenjanından bir isimle daha yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i de Süper Lig olmak üzere 4 kez sahaya çıktı. Krunic, geçtiğimiz sezon ise 18 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Bosna Hersekli orta saha, Fenerbahçe'de toplam 22 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rade Krunic Fenerbahçe Sırbistan Güncel Futbol Spor

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