Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

Ara transfer döneminde Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha N'Golo Kante'yi de sarı-lacivertli formayla buluşturmak için yoğun mesai harcadı. Ancak Kante transferiyle birlikte Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri hamlesi son anda iptal oldu.

TAKAS FORMÜLÜNDE EL SIKIŞILMIŞTI

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Faslı golcü En-Nesyri, Kocaelispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmış, karşılaşma sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşması transferin tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

KANTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış, Kante Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirilmişti. Fransız yıldızın maç kadrosuna alınmaması da transferin an meselesi olduğu şeklinde değerlendirilmişti.

"SORUN YOK" DENMİŞTİ

Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, Kocaelispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kante transferinde problem olmadığını vurgulayarak, "Zamanımız az ama eksiklerimizi 1-2 gün içinde tamamlayacağız. Kante transferinde şu an bir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.

EVRAKLAR YETİŞMEDİ, TRAMSFERLER İPTAL OLDU

Ancak bugün gelen gelişme sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın ise Youssef En-Nesyri transferlerinin, iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yüklememesi nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. Böylece tarafların anlaştığı takas ve transfer planı resmen rafa kalktı.