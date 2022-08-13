Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, West Ham United ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 11 milyon euro bonservis teklifi aldığı İngiliz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Szalai, West Ham United ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi de Premier Lig'e uğurlamaya hazırlanıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

HaberTürk'te yer alan habere göre, West Ham, Szalai için Fenerbahçe'ye 11 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde Atilla Szalai İngiliz kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Macar savunmacıya Wolfsburg ve Zenit'in de ilgisi bulunuyor.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, 2021 yılı başında Apollon Limasol'den 2 milyon 2 bin euro karşılığında transfer edilmişti.