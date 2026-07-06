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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. Basına açık bölümde ısınma ve pas çalışmaları yapılırken, kapalı bölümde taktiksel çalışmalara odaklanıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sarı lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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