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Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 5-14 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak. 36 kişilik kadroda milli futbolcular yer alırken, sakatlığı süren Vedat Muriqi'nin tedavisi İstanbul'da devam edecek.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Kafileye milli futbolcular dahil olurken, sakatlığı süren Vedat Muriqi'nin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin ikinci etap kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin 36 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif."

Vedat Muriqi'nin tedavisi İstanbul'da devam edecek

Topuk Yaylası'nda yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin tedavi ve rehabilitasyon süreci İstanbul'da devam edilecek.

Nene ve Carlos, kampa katılacak

Fransa'da tedavi sürecini sürdüren Dorgeles Nene'nin tedavisinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edildi. Nene, teknik heyetinin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek. Diego Carlos ise planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacak.

Amara Diouf, Samandıra'da çalışacak

Fenerbahçe'den yeni transfer Amara Diouf'un gelişim süreciyle ilgili de bilgi paylaşıldı. Topuk Yaylası kampında planlanan program doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Diouf'un gelişim süreci, teknik heyet ile sağlık ve performans ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda titizlikle planlandığı, kulübün geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olan gösterilen oyuncunun gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verildiği açıklandı. Diouf, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sağlık ve performans ekinin belirlediği programla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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