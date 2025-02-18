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Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçını İsviçreli Hakem Yönetecek

Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçını İsviçreli Hakem Yönetecek
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşılaşacak. Maçta hakem olarak Sandro Scharer görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Luca Cibelli olacak.

Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak. AVAR'da ise Lionel Tschudi yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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