Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi neden yattı! İşte sebebi

Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi neden yattı! İşte sebebi
Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasına geldiği Ademola Lookman transferi, Atletico Madrid'in son anda devreye girmesi, banka teminatları ve kulüpler arası güvensizlik nedeniyle iptal oldu.

  • Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta ile 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağladı.
  • Ademola Lookman, Fenerbahçe'den daha düşük bir maaşı kabul ederek Atletico Madrid'i tercih etti.
  • Ademola Lookman, sezonun ilk yarısında çıktığı 19 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Transfer döneminde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yürüttüğü görüşmeler son anda sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya çok yaklaştığı Nijeryalı futbolcu, tercihini Atletico Madrid'den yana kullandı.

ANLAŞMA TAMAMDI, İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Fenerbahçe'nin, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağladığı, Lookman ile de yıllık 8 milyon euro maaş konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Transferin imza aşamasına geldiği süreçte tüm şartların büyük ölçüde netleştiği ifade edildi.

ATLETICO MADRID SON ANDA DEVREYE GİRDİ

Son dakikalarda Atletico Madrid'in devreye girmesi dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe, banka teminatları konusunda sıkıntı yaşarken İspanyol kulübünün aynı bonservis bedelini sunması transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı.

NAPOLI'DEN GELEN TELEFON SÜRECİ ETKİLEDİ

Bu süreçte Atalanta cephesine Napoli'den gelen sürpriz bir telefonun da etkili olduğu iddia edildi. İtalyan kulübünün, "Türk takımlarıyla maddi konularda sorunlar yaşanabiliyor" şeklindeki uyarısının, Lookman'ın kararını etkilediği öne sürüldü.

SIMEONE FAKTÖRÜ VE DAHA DÜŞÜK MAAŞ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Lookman ile görüntülü görüşme yaptığı belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, Fenerbahçe'den daha düşük bir maaşı kabul ederek Atletico Madrid'i tercih ettiği aktarıldı. İspanyol basını, Lookman'ın Raspadori'nin ayrılığı sonrası hücum hattına önemli katkı sağlayacağını yazdı.

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, sezonun ilk yarısında çıktığı 19 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

