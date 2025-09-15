Haberler

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
Süper Lig'in açılış haftasında ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Ancak, statü gereği iki takımda da birçok yıldız isim sahada olamayacak. Fenerbahçe'de Ederson, Alvarez, Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu; Alanyaspor'da ise Hagi, Ruan, Elia ve Mounie bu kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in açılış haftasında ertelenen Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Ancak statü gereği iki takımda da birçok yıldız isim sahada olamayacak.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde statü nedeniyle Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu mücadelede forma giyemeyecek.

ALANYASPOR'DA DURUM

Konuk ekip Alanyaspor'da da önemli eksikler var. Ianis Hagi, Ruan, Meschack Elia ve Steve Mounie bu kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

ZORLU MÜCADELE

Her iki takımın da kilit oyuncularından yoksun çıkacağı müsabaka, Süper Lig'in ilk haftasında sonucu merakla beklenen maçlardan biri olacak.

TFF'nin açıklamasına göre, Fenerbahçe – Alanyaspor maçının yanı sıra ligin 1. haftasında ertelenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir ve 3. haftada Samsunspor – Kasımpaşa maçları da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Ayrıca, Zecorner Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
