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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Miguel Crespo ve Joshua King, düğünleri olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giymeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a son derbide 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı finalin hazırlıklarına başladı.

Sarı-Lacivertliler, pazar günü oynanacak finalde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Rakibin teknik direktörü ise uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu.

Fenerbahçe'de tedavisi devam eden Lincoln Henrique, bu maçta forma giyemeyecek. Henüz hazır hale gelmeyen Altay Bayındır da bu karşılaşmada olmayacak.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar

TRT Spor yorumcusu Kemal Aslan'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler'de Joshua King ve Miguel Crespo, 10 Haziran'da özel izinli. Daha önce bu tarihe düğün ayarlayan iki futbolcu, final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması pazar günü, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı son olarak 2012-13 sezonunda kazanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Miguel Crespo Joshua King Fenerbahçe Spor Haberler

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