Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Miguel Crespo ve Joshua King, düğünleri olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giymeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a son derbide 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı finalin hazırlıklarına başladı.

RAKİP TANIDIK

Sarı-Lacivertliler, pazar günü oynanacak finalde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Rakibin teknik direktörü ise uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu.

ALTAY VE LINCOLN YOK

Fenerbahçe'de tedavisi devam eden Lincoln Henrique, bu maçta forma giyemeyecek. Henüz hazır hale gelmeyen Altay Bayındır da bu karşılaşmada olmayacak.

DÜĞÜNLERİ VAR

TRT Spor yorumcusu Kemal Aslan'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler'de Joshua King ve Miguel Crespo, 10 Haziran'da özel izinli. Daha önce bu tarihe düğün ayarlayan iki futbolcu, final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAÇ İZMİR'DE

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması pazar günü, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı son olarak 2012-13 sezonunda kazanmıştı.