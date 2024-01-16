Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'ye imza attırmaya çok yakın.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYİYOR
Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon 9 maçta forma giydi.