Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi

Fenerbahçe'de Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar, transferini bitirdi. Deneyimli oyuncu İstanbul'a gelirken; transfer KAP'a da bildirildi.

Fenerbahçe, transferlerine devam ediyor. Sarı lacivertli takım son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen savunma oyuncunu renklerine bağladı.

MİLAN SKRİNİAR RESMEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe deneyimli savunmacı Milan Skriniar transferini resmet bitirdi. Skriniar transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini KAP'a da bildirdi.

PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDEYECEK

L'Equipe'te yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Slovak oyuncu, sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıktı ve 3 gol ile 2 asist yaptı.