Fenerbahçe, Mert Müldür transferinde son düzlükte! Bu saatten sonra imza atmaması mucize olur
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Fenerbahçe, Mert Müldür transferi için Sassuolo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Milli futbolcunun da sarı-lacivertlilerde forma giymek istemesi sonrası gözler İtalyan ekibinin son kararına çevrildi. Bir mucize yaşanmazsa Mert Müldür, yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılacak.
Fenerbahçe'ye 7.5 milyon eurodan kapıyı açan Sassuolo, transfer görüşmelerinde rakamı 2.5 milyon euroya kadar düştü. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve son saniye pürüz çıkmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi.
MERT MÜLDÜR SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ
Sözleşme şartlarını kabul eden Mert Müldür de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sassuolo'nun "Tamam" demesi durumunda milli futbolcu, sarı-lacivertlilere imzayı atacak.
SADECE 59 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, toplam 3 maçta sadece 59 dakika süre alabilmişti.