Fenerbahçe, Mert Müldür transferinde son düzlükte! Bu saatten sonra imza atmaması mucize olur

Fenerbahçe, Mert Müldür transferi için Sassuolo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Milli futbolcunun da sarı-lacivertlilerde forma giymek istemesi sonrası gözler İtalyan ekibinin son kararına çevrildi. Bir mucize yaşanmazsa Mert Müldür, yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılacak.