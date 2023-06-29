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Fenerbahçe, Mert Müldür ile her konuda anlaşma sağladı! Gözler Sassuolo'ya çevrildi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine bu transfer için 2 milyon euro teklif etti.

Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mert Müldür.

MERT MÜLDÜR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yabancı kuralının devam edecek olması nedeniyle yerli pazarına da yönelen Fenerbahçe, Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

TEKLİF 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe bu transfer için Sassuolo'ya ise 2 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibinin teklife vereceği yanıt bekleniyor. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Sassuolo uygun bir fiyata elden çıkarabilir.

Fenerbahçe, Mert Müldür ile her konuda anlaşma sağladı! Gözler Sassuolo'ya çevrildi

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