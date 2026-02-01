Haberler

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında gerçekleşen derbi maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

  • Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Medicana, ligde 16. galibiyetini elde etti.
  • Galatasaray Daikin, ligde 6. mağlubiyetini yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE MEDICANA'DAN NET GALİBİYET

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

KANARYA'DAN 16. GALİBİYET

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın BB ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFedai-14:

16 da 16

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

baskette voleybolda havada karada cincona vuruyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

