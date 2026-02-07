Voleybol: Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut)

Setler: 25-22, 25-10, 25-16

Süre: 74 dakika (26, 21, 27)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde üst üste 4, toplamda ise 17. galibiyetini elde etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor da 15. kez mağlup oldu.