Haberler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Transferler İlk Antrenmana Çıktı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Transferler İlk Antrenmana Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni transferler Alessia Orro ve Agnieszka Korneluk ile Dereağzı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ilk kez bir araya geldi. Takım, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni transferler Alessia Orro ve Agnieszka Korneluk, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla noktalayan, 18 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Başantrenör Marcello Abbondanza yönetimindeki idmanda milli takımlardan dönen oyuncular Ana Cristina de Souza, Alessia Orro ve Agnieszka Korneluk da yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yapıldı. Antrenman manşet ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.