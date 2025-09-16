Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Transferler İlk Antrenmana Çıktı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni transferler Alessia Orro ve Agnieszka Korneluk, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla noktalayan, 18 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Başantrenör Marcello Abbondanza yönetimindeki idmanda milli takımlardan dönen oyuncular Ana Cristina de Souza, Alessia Orro ve Agnieszka Korneluk da yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yapıldı. Antrenman manşet ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL