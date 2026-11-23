Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta sarı-lacivertliler, C Grubu'nda yer alıyor.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Romanyalı Bogdan Laurentiu Stoica ile Sırp Tomislav Popovic hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisinin yanı sıra Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ve İtalya'nın Numia Vero Volley takımlarıyla C Grubu'nda yer alıyor.
Fenerbahçe Medicana, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti.