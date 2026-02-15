Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, derbi maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla geçti. Fenerbahçe, setleri 25-21, 25-19 ve 25-19'luk sonuçlarla kazandı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran maçta yerinde takip etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Çalışkan

Galatasaray HDI Sigorta : Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökcen Yüksel, Alonso, Patry, Onur Günaydı (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija)

Setler: 21-25, 19-25, 19 25

Süre: 27, 27, 28 (82 dakika)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu. Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi. Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17). Fenerbahçe Medicana, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti. Sonrasında toparlanan Galatasaray HDI Sigorta, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16). Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti. Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sadettin Saran, maçı salonda izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
