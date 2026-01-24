Haberler

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Medicana: 3 Eczacıbaşı Dynavit: 1
Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i evinde 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta setler 12-25, 23-25, 25-18 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 105 dakika (21, 32, 24, 28) - İSTANBUL

