Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın ACH Volley'i ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Slovenya'nın ACH Volley takımını konuk edecek. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Mikheil Guniava (Gürcistan) ve Andreas Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi) hakem ikilisi düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
