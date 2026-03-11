Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın ACH Volley'i ağırlayacak
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Slovenya'nın ACH Volley takımını konuk edecek. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi ACH Volley'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Mikheil Guniava (Gürcistan) ve Andreas Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi) hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat