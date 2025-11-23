Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta setler 26-24, 24-26, 17-25 ve 14-25 sonuçlandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)
Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25
Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor