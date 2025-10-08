Haberler

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Şampiyon Oldu
Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 ile geçerek 6. kez şampiyon oldu. Melissa Vargas, maçın 'En Değerli Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

KADINLAR AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 6'ncı kez mutlu sona ulaştı.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda, VakıfBank'ı 5 set sonunda 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyonluğa uzandı. Daha önce 2009, 2010, 2015, 2022 ve 2024 yıllarında şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü. Toplamda 6 kez kupayı kazanan sarı-lacivertliler, organizasyonda en çok şampiyonluğa ulaşan ekip oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ MELISSA VARGAS'IN

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon olurken maçta "En Değerli Oyuncu" sarı-lacivertli takımın milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı. Sarı-lacivertlilere, şampiyonluk kupasını yine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

SADETTİN SARAN: 2-0'DAN GELDİK VE İNANCIMIZI HİÇ YİTİRMEDİK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran maç sonunda Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Takımımızla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Müthiş bir taraftar ve müthiş bir atmosfer. 2-0'dan geldik ve inancımız hiç yitirmedik. Güzel bir maç oldu."

BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE MEDİCANA'YA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesini şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'yı tebrik ediyorum. Kupa maçında mücadele eden VakıfBank'ı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
