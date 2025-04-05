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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Şampiyon Oldu

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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupayı kazandı. Törende Melisa Vargas en değerli oyuncu ödülünü aldı.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana, kupasını aldı.

Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Fenerbahçeli oyuncular tören öncesi üzerinde "şampiyon" yazan tişörtler giydi.

Törende ilk olarak şampiyonada görev yapan hakemlere ödülleri takdim edildi.

Eczacıbaşı Dynavit'e ikincilik madalyaları verildikten sonra şampiyon Fenerbahçeli oyuncular da madalyalarını aldı.

Sarı-lacivertli oyuncu Melisa Vargas, AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ve AXA Türkiye Mali İşler Başkanı ve İcra Üst Kurulu Üyesi Tuğba Karataş Arıcan'dan aldığı kupayı kaldırdı.

Bu sırada sahaya giren taraftarlar da kupayla fotoğraf çektiren oyuncularla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finallerin en değerli oyuncu Melisa Vargas

AXA Sigorta Kupa Voley finallerinin en değerli oyuncu ödülü, Fenerbahçe Medicana'dan Melisa Vargas'a takdim edildi.

AXA Sigorta Kupa Voley sürdürülebilirlik ödülleri ise Eczacıbaşı Dynavit'in genç oyuncu Aybüke Özel ile Fenerbahçe Medicana'nın genç oyuncusu Liza Safranova'ya verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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