Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi renklerine bağladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'dan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Guendouzi, bu sezon 17 maçta 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.

Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.

Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
