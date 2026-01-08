Haberler

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Ayrıca İstanbul'a gelen uçaktan Matteo Guendouzi ve Fenerbahçeli yöneticilerin bulduğu bir fotoğraf paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
