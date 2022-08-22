Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında yeni iddia: Galatasaray'a gidebilir

Spor Toto Süper Lig'e gol yollarında yaşadığı problemlerle başlayan Galatasaray, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yanına yıldız bir ismi daha eklemeyi hedefliyor. İddialara göre, Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda çok görmek istediği Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelliy'i transfer edeceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takım, 4 milyon euro serbest kalma bedelini öderse transferi gerçekleştirebileceği öğrenildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Galatasaray, Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli'yi transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise bizzat bu transfere onay verdiği bildirildi.

4 MİLYON EURO ÖDENİRSE SERBEST KALACAK

Öte yandan Galatasaray'ın Balotelli'nin 4 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödediği takdirde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Yönetim içinde de yıldız oyuncuyu isteyen birçok ismin olduğu belirtilirken bu durumun nedeni oyuncunun ligi bilmesi ve geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilemesi olarak görülüyor.

FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Bu akşam Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'da kamuoyunu şaşırtan bir haber geldi. Dünyaca ünlü golcü Balotelli'nin kadroda olmadığı açıklandı. Balotelli'nin bir sakatlığı veya ceza durumu bulunmazken, neden kadroya alınmadığı hakkında bir bilgi edinilmedi.