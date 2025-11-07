Haberler

Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçta Hollandalı hakem Allard Lindhout'un kararları tartışma yarattı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR hakemi Dennis Higler, Lindhout'u monitöre çağırdı. Ancak hakem, pozisyonu penaltı yerine faul olarak değerlendirdi. Bu durum, Türkiye'deki spor yorumcuları ve futbol kamuoyunda büyük tepki çekti.

  • UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçın uzatma dakikalarında, Jhon Duran'ın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yere düştüğü pozisyon VAR tarafından incelendi.
  • Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR incelemesi sonrası pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi ve Viktoria Plzen lehine faul kararı verdi.
  • Spor yazarları ve futbol kamuoyu, pozisyonun net bir penaltı olduğunu ve hakemin kararını eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Hollandalı hakem Allard Lindhout, verdiği kararlarla gündem oldu.

SON DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Jhon Duran, ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı için Lindhout'u monitöre çağırdı. Ancak Hollandalı hakem, pozisyonu uzun süre inceledikten sonra penaltı yerine Viktoria Plzen lehine faul kararı verdi.

SPOR YAZARLARINDAN SERT TEPKİLER

Karar, Türkiye'de spor yorumcuları ve futbol kamuoyundan büyük tepki çekti. Spor yazarları, özellikle Lindhout'un VAR incelemesine rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmemesine dikkat çekerek, "net bir penaltının verilmediğini" savundu.

Bazı yorumcular, hakemin "VAR çağrısına rağmen kendi hatasında ısrar etmesini" eleştirirken, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında hakem kararlarından zarar gördüğünü dile getirdi.

İŞTE MAÇ SONU GÖRÜŞLER

Ömer Üründül: Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar.

Mustafa Çulcu: 90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü. Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadelede yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu tam bir UEFA'ya ve kurallara ihanettir.

Gürcan Bilgiç: Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…

Ercan Taner: Son saniyelerde VAR uyarı sına rağmen verilmeyen penaltı da Hollandalı hakem tam bir skandala imza attı. Duran'ın şortundan çekildiği pozisyon net penaltıydı.

İlker Yağcıoğlu: Hiç kimse bana hakemin niyetinden bahsetmesin. Son derece art niyetli bir hakem vardı. Son dakikadaki pozisyon penaltı. Niye vermiyorsun o penaltıyı? Zaten maçın başından da belli etmişti hakem.

Oğuz Çetin: 90+5'de ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Ant:

Duran emmi formadan çekince sorun yok ama katşı takım çrkince penaltı öylemi? Duran çekmese % bir milyon penaltı ama ilk faulü duran yapıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
