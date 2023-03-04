"Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ'a saldırı girişimi

Kayserispor karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına tepki gösteren ve maçı izlemeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, statta büyük tepki gördü. Bazı taraftarların saldırı girişiminde bulundu, polis araya girdi. Özdağ, stadı terk etmek zorunda kaldığı iddialarını ise yalanladı.