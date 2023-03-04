"Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ'a saldırı girişimi
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Kayserispor karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına tepki gösteren ve maçı izlemeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, statta büyük tepki gördü. Bazı taraftarların saldırı girişiminde bulundu, polis araya girdi. Özdağ, stadı terk etmek zorunda kaldığı iddialarını ise yalanladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının maça alınmasına izin verilmedi.
Bu karara tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe taraftarı için karşılaşmayı izlemeye gideceğini söylemişti.
Kayserispor stadına giden Özdağ'a taraftarlar sert tepki gösterdi. Özdağ, saldırı girişiminden polis önlemiyle kurtuldu. O anlar taraftar kamerasına yansıdı.
Ümit Özdağ "Stadı terk etmek zorunda kaldı" iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Özdağ yaptığı paylaşımda, "Yalan haber. Maçı terk etmedim" ifadelerini kullandı.