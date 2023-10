Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 19: 00'da başladı. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Samet Çiçek üstlendi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin 7'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Özdeş, Iron Gomis'in yerine Samuel Bastien'e görev verdi. Tecrübeli teknik adam sahaya şu 11'le çıktı: "Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haijradonic, Bestien, Ngoy."

İSMAİL KARTAL'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının 11'ine göre 9 değişikliğe gitti. Kartal, Spartak Trnava maçı 11'inde görev alan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'ye forma verdi. Sarı-lacivertlilerde Joshua King hafif sakatlığı, Birght Osayi Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek soyundu. Kartal bu oyuncuların yerlerine Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Alekander Djiku, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szyamnski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya forma verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

SARI-LACİVERTLİLKERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra hafif sakatlık yaşayan Joshua King yer almadı. Birght Osayi-Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik ekip kararıyla yer alamadı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ STATTA

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçında yer almadı.Sarı-lacivertlilerde genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş, Fethi Pekin, Ömer Okan, Can Gebetaş, Selahattin Baki ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, mücadeleyi tribünden izledi.

MONTELLA TRİBÜNDE

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tribünden takip etti. Montella'ya Selçuk Şahin eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımlarına destek oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümünün tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına moral oldu.