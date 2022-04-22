Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda 30 puanla ligin 18'inci sırasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk etti.

Ligde dalgalı grafik sergileyen ve ikinci devrede çıktığı 13 maçta 7 mağlubiyet alarak kan kaybeden Atmacalar, kümede kalma mücadelesinde son viraja girdi. Fenerbahçe karşısında kader maçına çıkan yeşil mavililer, berabere kalır ya da galip gelirse, GZT Giresunspor'un alacağı sonuçlara bağlı olarak kümede kalma şansını sürdürecek.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil ile Ozan Tufan ve sakatlığı bulunan Pelkas bu akşamki karşılaşmada forma giymedi. Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai de bugünkü karşılaşmada yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen İrfan Can, bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri döndü. Sarı lacivertli ekipte ayrıca Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae sarı kart sınırında bulunuyor.