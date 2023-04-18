Fenerbahçe maçında yaşananları işaret eden Ankaragücü Başkanı Koca fena patladı: Türk futbolu ahlaki krizle karşı karşıya

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. "Türk futbolu devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır." derken "Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş. Lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir." dedi.

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca, mücadeledeki hakem kararlarına ateş püskürdü. Koca yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta galibiyetlerinin engellendiğini belirtti.

"LEHİMİZE OLAN MAÇ SONUCU ALEYHİMİZE ÇEVRİLMİŞTİR"

Koca yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş. Lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu engeller bizim cesaretimizi arttırmaktadır. Hakem motivasyonunu etkilen ve sahada oyuncumuzun davranışlarına yönelik kural dışı davranışlar yönetici profesyonelliğinden uzaktır. Bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir. Hakem raporlarının açıklanması önemlidir. Temsilci raporlarının açıklanması önemlidir. Ancak, TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nin vereceği cezaları bir hafta sonra kaldırmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"KURALLARA SADIK KALIN"

"Kollanarak gelen şampiyonluk büyüklük değildir. Büyüklük, davranışların her birinde sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmayı bitirin. Kurallara sadık kalın.

"TÜRK FUTBOLU AHLAKİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYADIR"

Yönetim kurulumuzla beraber Fenerbahçe maçında yaşanan skandal yönetim, gasp edilen puanlar ve futbol ortamının güvensizliğini, yönetici davranışlarını istişare ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımı dışındaki tüm takımların uğradığı haksızlık olarak bu toplantı kararını aldık. Türk futbolu devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içinde ve dışında yapılan etik dışı hareket zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Biz dürüstçe, adalet içinde ve tarafsızca yarışırız.

"KULÜPLERİMİZİN YAŞADIĞI ONLARCA HAKSIZ UYGULAMA VAR"

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 13. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı. 10. haftada Giresunspor - Beşiktaş maçında iptal edilen Giresunspor'un golü. 16. haftada Galatasaray - Sivasspor maçında iptal edilen Sivasspor'un golü. 25. haftada Galatasaray - Kasımpaşa maçında Torreira'ya verilmeyen kırmızı kart. 28. haftada Giresunspor - Beşiktaş mücadelesinde rakibine yumruk atan kırmızı kart. Mağdur olan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var.

"ELİNİZDEKİ HER ŞEYİ AÇIKLAMANIZ GEREKİYOR"

Galatasaray yöneticisi 'Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız.' diyor. Biz bakıyoruz, Galatasaray lehine verilen bir sürü haksız karar var. Elinizdeki her şeyi açıklamanız gerekiyor. Açıklamazsanız futbolun önündeki engelsiniz. Açıklayarak futbolun önünden çekilmelisiniz.

"MESLEĞİNİZİN İTİBARINI KORUYUN"

Tüm kulüpler ve federasyonlara sesleniyorum. Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara son verin. Kalan maçların değerli kılınması için kenara çekilin. Hakemlerimiz de tüm baskılara ve tehditlere dirençli dursun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Yarın ailelerinizin yüzüne bakacaksınız."