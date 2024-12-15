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Fenerbahçe maçında olay: Ba, Dzeko'ya kafa attı

Fenerbahçe maçında olay: Ba, Dzeko'ya kafa attı
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Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta Edin Dzeko ile yaşadığı tartışma sonrası rakibine kafa atan Ba, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yaşananların ardından Boşnak golcünün de kaşı açıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakeşehir'i konuk etti. İlk yarının son dakikalarında futbolcular arasında çıkan tartışmadan kırmızı kart çıktı.

BA, DZEKO'YA KAFA ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

42. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

BOŞNAK GOLCÜNÜN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan kısa sürenin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İşte o anlar;

Fenerbahçe maçında olay: Kafa attı, kırmızı kart gördüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe maçında olay: Kafa attı, kırmızı kart gördüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe maçında olay: Kafa attı, kırmızı kart gördüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Fenerbahçe maçında olay: Kafa attı, kırmızı kart gördüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Neden attı acaba.durup dururken mii.

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